РИАМО – 17 июн. Более 140 сигналов о фактах сжигания сухой травы проверил Госадмтехнадзор на территории Московской области, по фактам поджога травы, мусора к ответственности привлечены 12 нарушителей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Мониторинг пожарной обстановки – осуществляется ежедневно в части недопущения сжигания растительных отходов, пала травы и сжигания мусора.

«К выполнению мероприятий по недопущению пала травы привлекались 490 внештатных инспекторов Госадмтехнадзора и порядка 400 активных общественников из числа молодежных общественных организаций («Молодой гвардии Единой России» и Юнармии)», – отмечается в сообщении.

При выявлении инспекторами Госадмтехнадзора Московской области пала травы и очагов возгораний информация незамедлительно направляется в дежурные службы МЧС и Единую диспетчерскую службу муниципалитетов.

«В 2019 году Госадмтехнадзор произвел выезды по проверке фактов сжигания и возгораний сухой травы и остатков мусора по 142 сигналам граждан, поступившим через ЦУР Московской области», – сказал начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

Он дополнил, что по фактам поджога травы, мусора и растительных остатков привлечено к административной ответственности 12 нарушителей (городские округа Люберцы – 3, Раменский – 2, Дмитровский – 2, Одинцовский -1, Подольск – 1, Рузский – 1, Дубна – 1, Сергиево-Посадский – 1).