РИАМО - 17 июн. С начала июня 2019 года многодетные семьи могут приобрести билеты на проезд в купейных вагонах поездов внутригосударственного сообщения со скидкой 20%, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Скидка действует в июне и июле и предоставляется взрослым и детям в возрасте от 10 до 17 лет.

«Дети младше 5 лет путешествуют бесплатно (если ребенок не занимает отдельное место), а дети от 5 до 10 лет по детскому тарифу. Оформить билеты можно только в кассах АО «Федеральная пассажирская компания» при предъявлении удостоверения многодетной семьи», — отмечается в сообщении.

По словам министра социального развития Московской области Ирины Фаевской, на территории Подмосковья проживает более 75 тысяч многодетных семей, которым предоставляется более 30 мер социальной поддержки.