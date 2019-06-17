РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) – 17 июн. Экологическая акция «Раздельный день» пройдет в подмосковном Орехово-Зуеве 22 июня, начало в 11:00, сообщается на странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

«В этот раз список принимаемых на акции вещей увеличился. Теперь мы принимаем зонты и канцелярию, ручки и фломастеры. Ждем вас на акции 22 июня. Вместе сделаем наш город чище», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, изменились также некоторые пункты относительно сортировки пластика и металла.

«Пластик с маркировкой 1 (PET/PETE): на акции будут сортировать бутылки от напитков отдельно от другой упаковки. Пластик с маркировкой 5 (РР): будут сортировать прозрачный и цветной раздельно. Пластик с маркировкой 6 (PS): будут сортировать вспененный и невспененный раздельно. Металл: будут сортировать алюминий и железо раздельно», – говорится в сообщении.

По сведениям агентства, экоакция пройдет в Орехово-Зуеве с 11:00 до 13:00 на парковке у торгового центра «Аквилон» по адресу: улица Ленина, дом №85.