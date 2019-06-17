РИАМО - 17 июн. В Рузском округе, в квартире в поселке Кожино обнаружили труп человека 1956 года рождения с двумя проникающими колото-резаными ранениями, по подозрению в совершении преступления задержали сожительницу, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий <…> за совершенное преступление установлена и доставлена в следственный отдел по Рузе ГСУ СК России по Московской области хозяйка квартиры, сожительница погибшего 1974 года рождения, ранее судимая. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков в ссоре», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).