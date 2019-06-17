РИАМО - 17 июн. Глава Ленинского района Валерий Венцаль поздравил сборную России с первой победой на чемпионате Европы, шесть членов команды – из подмосковного Видного, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

В немецком городе Мерш стартовал чемпионат Европы по мотоболу. Россию представляют 10 спортсменов, среди которых шесть - жители города Видное. Венцаль следил за первым матчем мотоболистов и написал в своих социальных сетях, что ждет дальнейших побед.

«Видное - столица мотобола!» — написал Венцаль.

В понедельник сборная России сыграет с командой Нидерландов, а 18 июня – со сборной Беларуси.