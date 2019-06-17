РИАМО - 17 июн. В подмосковном Орехово-Зуеве возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины его женой, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, в квартире на улице Крупской 15 июня с проникающим колото-резаным ранением обнаружили труп мужчины 1981 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий <…> за совершенное преступление установлена и доставлена в следственный отдел по Орехово-Зуеву ГСУ СК России по Московской области жена погибшего 1980 года рождения», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков в ссоре. По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).