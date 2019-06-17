РИАМО – 17 июн. На фитосанитарном посту в Домодедове задержали партию свежей малины из Мексики, в грузе был найден западный калифорнийский цветочный трипс, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Проверка проводилась 11 июня.

«При досмотре партии малины свежей, а именно малины (происхождение – Мексика) в количестве 756 килограммов, был выявлен карантинный для РФ объект – Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.)», – отмечается в сообщении.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ВНИИКР).

«Под контролем специалистов управления к зараженной партии подкарантинной продукции будут приняты меры в соответствии с фитосанитарным законодательством России», – уточняется в материале.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений.

Первое, что появляется от жизнедеятельности трипса – это желтая пятнистость и шероховатость на листьях. Со временем поражения растут и пятна сливаются, а лист засыхает и отмирает.