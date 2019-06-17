РИАМО - 17 июн. По заявлению ПАО «МОЭК» возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении ООО «Управляющая компания Экологический фактор», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД РФ по Москве возбуждено уголовное дело по <…> части 7 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности») в связи с действиями должностных лиц управляющей компании ООО «Управляющая компания Экологический фактор», – отмечается в сообщении.

Компания свои обязательства по оплате за поставленную тепловую энергию не выполнила и не перечислила денежные средства в размере более 118 миллионов рублей, полученные от граждан и юридических лиц, в ПАО «МОЭК». Неустановленные лица из числа руководства управляющей компании путем обмана причинили предприятию ущерб в особо крупном размере.

ООО «Управляющая компания Экологический фактор» действует в Центральном административном округе Москвы и обслуживает 88 многоквартирных домов. Она является одним из крупных неплательщиков за поставленные тепловые ресурсы и входит в антирейтинг компаний-должников, составленном ПАО «МОЭК».

По состоянию на 1 июня 2019 года задолженность УК за поставленную тепловую энергию составляет более 290 миллионов рублей.

«Практика показывает, что большинство москвичей в срок оплачивают коммунальные счета, но управляющие компании не доводят собранные средства до «МОЭК» и взыскивать их приходится через суд. В результате сумма долга увеличивается за счет начисленной неустойки и взысканных судебных расходов, которые, скорее всего, будут компенсироваться управляющими компаниями также за счет платежей жителей», – заключается в пресс-релизе.