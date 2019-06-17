РИАМО - 17 июн. Строители начали монтаж железобетонных балок моста через реку Сетунь на южном дублере Кутузовского проспекта, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Мы приступили к монтажу железобетонных балок моста через реку Сетунь на южном дублере Кутузовского проспекта. В настоящее время развернуты работы на всех ключевых сооружениях первого и второго этапов», – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Общая длина моста в пределах переходных плит составляет около 50 метров. Ширина позволяет оборудовать по три полосы движения в каждом направлении, переходно-скоростные полосы для съездов и полосы безопасности шириной 1,5 метра. Кроме этого, ведутся монолитно-бетонные работы на эстакадах съездах.

В рамках строительства южного дублера Кутузовского проспекта будет проложено около 15,84 километра дорог, включая 8,45 километра основного хода дублера, 6,6 километра съездов и путепроводов и 0,79 километра прилегающих улиц.

Также планируется возвести 12 искусственных сооружений, в том числе три путепровода, включая путепровод через пути Киевского направления Московской железной дороги, семь эстакад и два моста через реку Сетунь.

«Кутузовский проспект и прилегающая к нему улично-дорожная сеть – это очень важный сектор города. Чтобы разгрузить его и обеспечить удобный подъезд к инновационному центру «Сколково» по поручению мэра Москвы Сергея Собянина и ведется строительство южного дублера Кутузовского проспекта», – добавил Бочкарев.