РИАМО - 17 июн. Сведения в отношении ООО «Сибирская деловая компания» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий заключенного контракта с «Мосавтодором», говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с фирмой контракт на поставку технической соли. В связи с нарушением ООО «Сибирская деловая компания» условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», – отмечается в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Сибирская деловая компания» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.