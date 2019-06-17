РИАМО - 17 июн. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц после попытки поджога частного домовладения в городском округе Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«Седьмого июня ночью из-за действий неизвестных лиц произошло возгорание травы на участке рядом с домом. Собственник дома проснулся, вышел на приусадебный участок и потушил возгорание. На момент возникновения пожара в жилом доме находился хозяин дома со своей семьей, среди членов которой двое малолетних детей», – говорится в сообщении.

С места происшествия изъяли предметы, имеющие значение для следствия. Назначена пожарно-техническая и молекулярно-генетическая экспертизы.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершенному преступлению.