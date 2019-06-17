РИАМО - 17 июн. В Московской области запустился новый информационный ресурс «Учись и работай в Подмосковье» – площадка для всех желающих продолжить свое образование в одном из средне-специальных или высших учреждений региона, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

По ее словам, на сайте собрана необходимая для абитуриентов информация обо всех подмосковных колледжах и вузах с их адресами и контактными телефонами, а также перечнем специальностей и направлений.

«Это очень удобный ресурс для абитуриентов. На сайте можно выбрать место для обучения по различным критериям, будь то направление подготовки или территориальное месторасположение образовательного учреждения. Совсем скоро в регионе стартует приемная кампания. Мы ждем в ряды подмосковных студентов новых ребят», – отметила Забралова.

Она добавила, что почти 4 тысячи бюджетных мест в этом году будут открыты в областных вузах. Большая часть рассчитана на педагогические, а также инженерно-технологические специальности.