РИАМО - 17 июн. Московской семье возместили страховой ущерб в размере свыше 300 тысяч рублей по городской программе страхования жилья, проводимой государственным бюджетным учреждением департамента городского имущества города Москвы «Центр имущественных платежей и жилищного страхования», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В марте 2019 года в трехкомнатной квартире, находящейся по адресу: Вторая Тверская-Ямская улица, дом №54 площадью 90,3 квадратных метров случился залив. Причиной стала авария системы отопления в квартире, в результате которой были повреждены стены, двери, паркетное покрытие пола, окраска потолка и отделка.

«Квартира была застрахована по городской программе страхования жилья с суммой ежемесячного платежа в 168 рублей 86 копеек. Собственники квартиры обратились за помощью в страховую компанию страховое публичное акционерное общество (СПАО) «Ингосстрах», работающую по программе страхования в Центральном административном округе, и после оформления всей документации им было выплачено 313 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Участник городской программы Сергей Пилипенко отметил, что подобные происшествия не редки в многоквартирных домах.

«Поэтому в нашей семье вопрос страхования квартиры был решен давно. После случившегося инцидента мы обратились в страховую компанию, на следующий день к нам приехал страховой специалист, оценил ущерб. В течение месяца мы получили выплату по страховке и рады, что специалисты сработали очень быстро и избавили нас от лишних хлопот», — сказал он.

Городская программа страхования жилья поддерживается правительством Москвы и реализуется с 1995 года ГБУ департамента городского имущества города Москвы «Центр имущественных платежей и жилищного страхования». За 2018 год в рамках городской программы страхования жилья больше пяти тысяч московских семей получили выплаты по страховым случаям в общей сумме 182 миллионов рублей.