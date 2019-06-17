РИАМО - 17 июн. В столицу возвращается жаркая погода, на неделе температура будет достигать 30 градусов, а вот осадков с начала месяца в столице выпало 16%, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Средняя температура прошедших 16 дней июня почти на 4 градуса превышает климатическую норму. А вот осадков, по данным метеостанции ВДНХ, пока выпало всего лишь 12 миллиметров, или 16% от месячной нормы. После нескольких комфортных дней температура в Московском регионе вновь начнет повышаться. Ночи станут теплее, и предстоящие дни будут восприниматься жаркими. В отдельные дни пройдут локальные дожди», — говорится в сообщении.

Небольшой кратковременный дождь ожидается 18 июня. Днем в отдельных районах возможна гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду. Максимальная температура – 25-27 в Москве и 22-27 по области.

Без осадков будет 19 и 20 июня. Температура поднимется до 27-29 в Москве и 25-30 в Подмосковье.

Небольшие кратковременные дожди пройдут местами 21 и 22 июня, будет плюс 25-30 градусов.