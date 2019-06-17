РИАМО - 17 июн. Сотрудники АО «Воскресенские минеральные удобрения» вновь примут участие в конкурсе социальных инициатив «Наше Подмосковье», победители станут известны в ноябре, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

За 6 лет существования конкурса свои социально значимые проекты на соискание премии губернатора направили более 23 тысяч жителей региона. В 2019 году работы будут рассматриваться по четырем номинациям: «Экология», «Творчество и духовное наследие», «Волонтерство и благотворительность» и «Прорыв».

«Химики представят на конкурс несколько проектов. Один из них – уже полюбившийся юному поколению воскресенцев анимационный фильм «Приключения Колбочкина». Первая серия мультфильма вышла летом 2018 года и вызвала массу положительных откликов», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день выпущено уже три серии, в которых мультгерой рассказывает о производственной и природоохранной деятельности химкомбината, его сотрудниках и социальных проектах. Каждая из них собрала тысячи просмотров в социальных сетях и на популярных видеохостингах.

«Кадровая служба предприятия направит на конкурс медиапроект «Я бы в химики пошел…» – серию телеочерков о рабочих профессиях, востребованных на производственной площадке химкомбината. Уже завершена работа над двумя фильмами, посвященных профессиям аппаратчика и лаборанта химического анализа, готовятся к выпуску новые», — добавляется в сообщении.

Сотрудники цеха нейтрализации и очистки промышленных сточных вод (НиОПСВ) представят на конкурс проект «Мы возвращаем воду к жизни». Он направлен на повышение экологической грамотности и информирования жителей Московской области о процессе очистки сточных вод, воспитание бережного отношения к воде. За годы существования проекта гостями цеха НиОПСВ стали более 1,5 тысяч человек.

Совет ветеранов АО «ВМУ» поборется за премию «Наше Подмосковье» с проектом «Чтобы помнить». В его рамках организуются встречи ветеранов и молодого поколения химиков, проводится чествование производственников, внесших серьезный вклад в развитие предприятия, осуществляется запись воспоминаний и создание архива фотографий предприятия.

Новое развитие получит совместный проект химкомбината и центра «Усадьба Кривякино» под названием «Эпохи в лицах», рассказывающий об истории Воскресенска через призму судеб людей, внесших весомый вклад в его становление и процветание.

Впереди у конкурсантов защита проектов, рассмотрение работ экспертным советом. Победителей премии «Наше Подмосковье» объявят в ноябре 2019 года.