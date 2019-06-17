РИАМО (КОРОЛЕВ) – 17 июн. В подмосковном Королеве 20 июня проведут проверку системы оповещения населения с включением электросирен, сообщается на сайте городской администрации.

«Двадцатого июня с 12:00 до 13:00 планируется проведение технической проверки Королевского городского звена региональной системы оповещения населения с включением электросирен», – говорится в сообщении.

Жителей просят соблюдать спокойствие и порядок. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(495)516-89-88.