РИАМО - 17 июн. Свыше 1 тысячи спортсменов и зрителей собрались на территории парка имени Олега Степанова на II этап Кубка России по лыжероллерам, соревнования проходили в течение двух дней, сообщается на сайте администрации Серпухова.

На торжественной церемонии открытия зрителей и спортсменов поприветствовала заместитель главы администрации Серпухова Ольга Сидоркина, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, представитель федерации лыжных гонок России по лыжероллерам Галина Шлыкова.

«В Серпухов съехались самые лучшие спортсмены со всей России. <…> Лыжники состязались на спринтерской дистанции в 200 метров (свободный стиль), <…> масс-стартах на 14 и 21 километр», — говорится в сообщении.

Соревнования проходили на протяжении двух дней, заключается в материале.