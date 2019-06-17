РИАМО - 17 июн. В столице заработал новый маршрут электробуса, он связал связывает район Бескудниково с Самотечной площадью, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Пять автобусов на электрической тяге вышли сегодня на маршрут № т47, который связывает район Бескудниково с Самотечной площадью. Он проходит по Дмитровскому шоссе, Новослободской, Долгоруковской улицам и Садовому кольцу», — говорится в сообщении.

Впервые электробусы начали ездить по маршрутам столицы в сентябре 2018 года. Сейчас таких автобусов в Москве около 120, до конца года планируется увеличить количество до 300. Экологически чистый транспорт поставляют российские производители – «КамАЗ» и «ГАЗ».

Всего в столице теперь работают девять маршрутов электробуса: № т25 «Проспект Буденного – Метро «Лубянка», № т36 «ВДНХ – Дмитровское шоссе, 155», № т42 «Рижский вокзал – метро «Петровский парк», № т47 «Бескудниковский переулок – Самотечная площадь», № т73 «6-й микрорайон Бибирева – ВДНХ», № т76 «Холмогорская улица – метро «ВДНХ», № т80 «6-й микрорайон Бибирева – Осташковская улица», № т83 «Уссурийская улица – метро «Преображенская площадь», № 649 «Ясный проезд – Осташковская улица».

Московский электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. Он оборудован всем необходимым для комфортного проезда всех пассажиров, в том числе маломобильных, оснащен системами климат-контроля и видеонаблюдения, в салоне располагаются медиаэкраны с маршрутной информацией, USB-слоты для зарядки мобильных устройств.

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