РИАМО - 17 июн. В квартире жилого дома по Петровско-Разумовскому проезду в Москве минувшей ночью обнаружили тела двух пожилых женщин, началась доследственная проверка, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

Внешних признаков насильственной смерти на телах криминалисты не обнаружили, отметила она.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы», — сказала собеседник агентства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, заключила Иванова.