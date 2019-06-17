РИАМО - 17 июн. Власти Москвы одобрили проект строительства трехэтажного патологоанатомический корпуса городской клинической больницы имени А.К. Ерамишанцева в Бабушкинском районе на северо-востоке города, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Объект будет расположен на Ленской улице, дом 15.

«В новом корпусе будет производиться не только установление причин и механизма смерти больного, анализ клинических и анатомических диагнозов и временное хранение тел умерших, но также и весь комплекс ритуальных услуг», – говорится в сообщении.

Дополнительно специалисты, работающие в здании, смогут проводить различные медицинские исследования, консультативную, научную и клинико-экспертную работу.

Подразделения и помещения патологоанатомического корпуса будут оснащены медицинским и технологическим оборудованием, мебелью и инвентарем в соответствии с утвержденным перечнем.