РИАМО - 17 июн. Накануне в Реутове специалисты местного подразделения МЧС совместно с сотрудниками отдела по экологии администрации муниципалитета спасли бездомную собаку, которая застряла между строительных плит, говорится в сообщении пресс-службы главы администрации городского округа.

«Об инциденте в воскресенье вечером (16 июня – ред.) на телефон Единой диспетчерской службы (ЕДДС) сообщили сами жители. Они рассказали, что собака на строящемся объекте на улице Головашкина в Реутове застряла между плит и рискует умереть из-за обезвоживания», – говорится в сообщении.

По данным Реутовского информагентства, была организована целая спасательная операция. После неудачной попытки освобождения животного с помощью гидравлических домкратов, было принято решение применить подъемный кран, который вызвали с соседней стройки. В результате собака была спасена, однако от встречи с вызванными для обследования ее состояния здоровья ветеринарами решительно отказалась.

«Спасатели вместе с медиками попытались преследовать вновь обретшую свободу собаку, чтобы провести осмотр, однако животное скрылось в неизвестном направлении», – отмечают очевидцы происшествия.

По сведениям агентства, инцидент привлек большое внимание жителей Реутова, которые выразили благодарность службам города за оперативное разрешение ситуации.

«Огромное спасибо оперативному дежурному по городу, который не остался равнодушным на мой звонок и направил МЧС на помощь, и парням из МЧС (спасателям). Отдельное спасибо начальнику отдела экологии администрации города Реутов Александру Богданову за координацию работы служб по спасению животного. Также спасибо главе города Станиславу Каторову за организацию работы в городе по спасению животных. Если бы не эти люди завтра собака уже умерла бы мучительно от обезвоживания», – написал житель Реутова Ярослав Мухин в своем Instagram-аккаунте.

По данным пресс-службы главы города, в Реутове регулярно ведется работа по отслеживанию состояния здоровья и естественной регуляции численности безнадзорных животных. Так, каждая из бродячих собак в городе ранее была осмотрена ветеринарами, привита и чипована.