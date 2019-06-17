РИАМО – 17 июн. При выборе клубники необходимо обращать внимание на ее размер, аромат, форму, цвет, также нужно узнать, откуда ее привезли, говорится в сообщении пресс-службы Роскачества.

Ягода, которую продают на рынках и выращивают в саду, является особым видом земляники и называется фрагария ананасная крупноплодная. Ее вывели около 200 лет назад.

«Лучшая земляника – выращенная в естественных условиях. Учитывая сложности, связанные с транспортировкой, для наших краев лучший вариант – ягода, выращенная в южных краях России (например, в Краснодаре) или в бывших республиках Советского Союза (например, в Белоруссии). Такая земляника растет в мягком климате и не нуждается в дальних перевозках (как это бывает с зарубежной ягодой)», – сказала агроном Елизавета Тихонова.

Эксперт отметила, что поставки ягоды из южных краев страны и бывших республик обычно начинаются во вторую неделю июня. Все, что продается до этого времени и в холодное время года, – привозная ягода из Сербии, Греции, Польши и других стран. Там ее выращивают в тепличных и полутепличных условиях.

Как правило, тепличная ягода жестковатая и не совсем ароматная. Если ягодам предстоит долгая перевозка, их обрабатывают антибиотиками. Однако эксперты Роскачества отмечают, что такая обработка невредна для человека, она препятствует ускоренному размножению на ней бактерий с рук сборщиков, а также спор, попавших из воздуха. Это помогает ягоде пережить перелет, сохранить форму, не испортиться раньше времени.

При перевозках внутри страны может использоваться камера, заполненная специальным газом, который препятствует росту микроорганизмов.

«Несмотря на отсутствие токсичных веществ, купленную ягоду нужно помыть, чтобы смыть следы обработки и грязь. Не удаляя зеленые листья, чашечки и стебель, высыпьте землянику в дуршлаг и промойте под струей проточной воды. Потом подождите, пока она стечет, и аккуратно промокните ягоды бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу, — отметила Тихонова.

Эксперты не советуют выбирать крымскую землянику, так как там это направление не так развито, есть проблемы с орошением. Нужно обратить внимание, что земляника, выращенная в теплице, почти не пахнет. Также ягоды не должны быть мягкими или слишком твердыми. Оптимальный вариант – упругая, но при этом нежная, раздавливающаяся во рту языком. Перед покупкой лучше попросить попробовать.

Землянике, выращенной не в теплице, несвойственно быть крупной. Ее размер составляет 1,5–3 сантиметра в длину, хотя способы выращивания крупной ягоды в естественных условиях существуют. Также стоит посмотреть на цвет ягод. Часто завозится земляника сорта «Зенга Зенгана» – она по цвету бордовая и хорошо подходит для варенья. Земляника более светлая больше подходит для еды – долго она не лежит, съедать ее лучше поскорее.