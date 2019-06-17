РИАМО - 17 июн. В столице госпитализировали главу Дагестана Владимира Васильева, его полномочия временно исполняет председатель правительства республики Артем Здунов, сообщается на сайте правительства республики.

«Пресс-служба администрации главы и правительства Республики Дагестан сообщает, что глава Дагестана Владимир Васильев находится на лечении в Москве, где госпитализирован с диагнозом «воспаление легких», — говорится в сообщении.

На время отсутствия главы республики исполнение его обязанностей возложено на Здунова.