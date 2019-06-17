РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. В подмосковном Подольске суд приостановил деятельность одного из асфальтовых заводов на промзоне «Северная» за нарушения природоохранного законодательства на 60 суток, сообщается в группе администрации округа «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На деятельность предприятий промзоны «Северная» в Подольске неоднократно жаловались жители, так как от выбросов с промзоны страдают близлежащие микрорайоны Быково, Ново-Сырово, Силикатная-2, Красная Горка, Парковый, Добрятино, а в эпицентре находится поселок Цемзавода.

«В связи с осуществлением ООО «ДСК Дорлидер» (на территории промзоны «Северная» в Подольске, – ред.) производства асфальта в нарушение природоохранного законодательства Подольским городским судом предприятие привлечено к ответственности в виде административного приостановления деятельности сроком на 60 суток», – говорится в сообщении.

Во исполнение постановления суда сотрудниками службы судебных приставов оборудование предприятия опечатано.