РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. Подольская городская прокуратура представила результаты проверки загрязнения берега реки Пахры в ходе незаконного складирования снега, говорится в ответе прокуратуры, имеющемся в распоряжении «РИАМО в Подольске».

Согласно постановлению главы округа в зимний сезон в Подольске было определено девять мест для временного складирования снега, в том числе и участок вдоль улицы Беляевской у реки Пахры, более половины которого относится к водоохранное зоне. Активисты округа с января 2019 года неоднократно обращались в администрацию по данному факту, однако действия незаконными не признавались. В итоге активисты написали заявление, подписанное почти 300 жителями, в прокуратуру, а также в Росприроднадзор и губернатору Московской области. И в настоящее время получили ответ от первого заместителя городского прокурора Ильяса Салмина.

«По вопросу обращения, поступившего в Подольскую городскую прокуратуру по вопросу незаконного складирования снега в микрорайоне Дубровицкий, была проведена проверка. В ходе проверки выявлены нарушения требований действующего водного законодательства, а также законодательства об охране окружающей среды, в связи с организацией незаконного места складирования снега. По результатам проверки в адрес главы округа прокурором вынесено представление, которое находится на рассмотрении», – сказал Салмин.

По словам председателя совета ТОС «Дубровицы» Алексея Старчака, совет ТОС «Дубровицы» и активисты неоднократно сигнализировали в администрацию округа о незаконности свалки отходов дорожной деятельности в водоохранной зоне. Также активисты пытались обратить внимание на то, что свалка вблизи общероссийской точки туристического притяжения – церкви Знамения Пресвятой Богородицы, наносит серьезный репутационный ущерб и округу, и региону.

«К сожалению, все наши доводы были отклонены. По результатам нашего заявления Росприроднадзором возбуждено дело об административном правонарушении, министерством экологии и природопользования в Московской области в администрацию округа направлено предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства, а прокуратурой вынесено представление в адрес главы Подольска», – добавил Старчак.