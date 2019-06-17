РИАМО - 17 июн. Выездное совещание Минстроя Подмосковья по вопросу завершения строительства школы прошло в Ступине, работы планируется завершить в третьем квартале 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Сотрудники министерства провели выездное совещание по вопросу завершения строительства школы в микрорайоне 23 городского округа Ступино. В совещании приняли участие представители администрации и подрядной организации ООО «УС-200».

«В настоящее время на объекте ведется монтаж внутренних инженерных сетей, устройство вентиляции, отделочные и фасадные работы, а также благоустройство прилегающей территории. Планируемый срок окончания строительства – третий квартал 2019 года», – сказал министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев.

Новая школа рассчитана на 600 мест. В четырехэтажном здании предусмотрены учебные классы, лаборатории и мастерские, столовая, спортивный и актовый залы, библиотека, административные и вспомогательные помещения.

Перед всеми участниками строительства поставлены задачи завершить работы на объекте в установленные сроки и обеспечить ввод школы к началу учебного года.

Всего в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в 2019 году планируется построить 92 объекта. С начала года ввели в эксплуатацию 11 объектов.