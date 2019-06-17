РИАМО – 17 июн. В первой половине текущей недели на Земле ожидаются небольшие геомагнитные возмущения, это может усугубить негативное влияние погодных факторов на самочувствие метеочувствительных людей, сообщается на сайте «Метеоновости».

Солнечная активность с 7 по 16 июня была низкой. Магнитное поле Земли менялось преимущественно от спокойного до cлабовозмущенного. 8 июня зарегистрирована кратковременная малая магнитная буря. Вечером 13 июня был зарегистрирован возмущенный период.

«Ожидается, что 17-26 июня солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка в основном – от спокойной до слабовозмущенной. Небольшие геомагнитные возмущения возможны в период с 17 по 19 июня, то есть в первой половине текущей недели», — говорится в сообщении.

В этот период метеочувствительным людям придется быть особенно внимательными к своему самочувствию, ведь всплески магнитной активности могут усугубить негативное влияние погодных факторов на самочувствие.