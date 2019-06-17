РИАМО - 17 июн. Полицейские вернули пассажиру столичного метрополитена забытый пакет с крупной суммой наличных денег, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел на станции «Октябрьская» Калужско-Рижской линии метро, где нашли бесхозный пакет в вестибюле около касс. О предмете сотруднику службы безопасности подземки сообщил один из прохожих.

«Сотрудник метрополитена незамедлительно вызвал полицейского. При визуальном осмотре пакета было установлено, что внутри него находятся денежные купюры. Полицейский, обеспечив сохранность денежных средств, незамедлительно передал пакет с деньгами дежурной по станции», – говорится в сообщении.

Позднее к сотрудникам метрополитена обратился мужчина, который сообщил о том, что оставленный по собственной неосторожности пакет с крупной суммой денег принадлежит ему.

Сотрудники полиции после просмотра камер видеонаблюдения, убедившись, что пакет принадлежит заявителю, вернули пропажу владельцу.

Житель столицы выразил благодарность всем сотрудникам за добросовестное исполнение своих служебных обязанностей.

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