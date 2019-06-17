РИАМО - 17 июн. В Москве завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении троих телефонных мошенников о хищении денег со счетов пожилых граждан, сообщается на сайте столичного ГУ МВД РФ.

«Трое участников организованной группы совместно с неустановленными лицами под видом сотрудников одного из банков звонили на стационарные телефоны пенсионерам и сообщали им недостоверную информацию о попытке незаконного списания денег с их банковских карт. После этого они просили назвать им реквизиты карт для устранения проблемы. Введенные в заблуждение граждане сообщали злоумышленникам требуемую информацию, после чего обнаруживали пропажу денег со счетов», – говорится в сообщении.

Фигуранты причастны к 22 аналогичным противоправным деяниям. Общий ущерб составил около 1,8 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

В настоящее время уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.