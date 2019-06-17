РИАМО - 17 июн. В подмосковном Раменском перед судом предстанет 57-летний мужчина, обвиняемый в особо жестоком убийстве трех человек, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

По данным следствия, 17 февраля 2018 года после распития спиртного между подсудимым и его знакомыми – двумя мужчинами и женщиной – вспыхнула бытовая ссора.

«Во время конфликта мужчина совершил убийство своих обидчиков, нанеся им удары по голове монтировкой, после чего скрылся. Спустя некоторое время он вернулся на место преступления, где расчленил тела жертв и спрятал их на приусадебном участке в снегу», – говорится в сообщении.

На стадии предварительного расследования обвиняемый полностью признал свою вину в совершенном преступлении и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением предано в суд для рассмотрения по существу.