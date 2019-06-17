РИАМО - 17 июн. В природных парках и заказниках Москвы могут разместить объекты капитального строительства, по закону, здание на территории парка может появиться, только если оно соответствует режиму охраны и использования территории, пишет в понедельник газета «Известия».

«Тендеры на разработку положения об особо охраняемой природной территории (ООПТ) объявлены для парков «Останкино», «Царицыно», «Кузьминки-Люблино», «Долина реки Раменки», «Жулебинский», «Тушинский» и «Долина реки Сетунь», — говорится в материале.

В пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы отметили, что столичные заказники будут «переоформлять» — по федеральному закону, это нужно сделать до 1 июля 2020 года.

В техническом задании на выполнение работ есть пункт, согласно которому на территориях этих парков в дальнейшем могут появиться новые капитальные сооружения. Подрядчик должен подготовить предложения по «установлению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства».

«В пресс-службе департамента отметили, что в границах особо охраняемых природных территорий городское законодательство допускает возведение только определенных объектов капстроительства — физкультурно-оздоровительного, спортивного, эколого-просветительского и рекреационного назначения», — добавляется в материале.

Здание может появиться в парке, только если оно соответствует установленному режиму охраны и использования территории, а утвержденный проект планировки прошел согласования и получил положительное заключение государственной экологической экспертизы.

По словам президента фонда «Институт экономики города» Надежды Косаревой, с градостроительной точки зрения пункт техзадания в тендерах московских властей оправдан, однако под эти формулировки подпадает достаточно широкий спектр объектов.

«Физкультурно-оздоровительным объектом может быть и СПА-центр с гостиницей, а под определение «рекреационный объект» можно вообще подвести все, вплоть до океанариума. Поэтому очень важно подходить с разумной точки зрения: музей, культурный центр или всесезонная выставочная галерея точно не повредят ни одному природному парку. А тому же океанариуму явно не место в «Царицыне», — подчеркнула Косарева.

Эксперт в то же время считает, что на природных территориях столицы не появится жилья или офисов.