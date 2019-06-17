РИАМО – 17 июн. В Минздраве России рассказали, в каких регионах страны отмечены самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по итогам 2018 года, список возглавила Курская область, сообщает RT.

Минздрав России поделился данными о регионах страны с самым обширным присутствием онкологии по итогам 2018 года.

«Самое высокое значение распространенности злокачественных новообразований (все случаи — и впервые выявленные, и ранее установленные) зафиксированы в Курской области — 3331,1 на 100 тысяч населения», — говорится в сообщении.

Второй в этом списке стала Республика Мордовия с показателем 3292,1 на 100 тысяч населения.

Кроме того, внушительную статистику заболеваемости онкологией зафиксировали в Краснодарском крае (3235,2), Калужской (3231,4) и Псковской (3110,5) областях.

В целом по всей России показатель распространенности онкологии составил 2562,1 на 100 тысяч населения.

В Минздраве России отметили, что за последнее десятилетие итоговая цифра показателя увеличилась почти на 40%. Такую динамику объяснили тем, что заболеваемость распространяется и к тому же стали успешнее выявлять диагнозы.

Люди с онкологией также стали дольше жить.

Врач‑онколог Евгений Черемушкин: о «заразности» рака и лекарях‑шарлатанах>>