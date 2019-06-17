РИАМО - 17 июн. Порядка 800 семей в Подмосковье, воспитывающих детей-инвалидов, получили ежегодную выплату в размере 13020 рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Данная выплата предоставляется семьям со среднедушевым доходом ниже полутора прожиточных минимумов, воспитывающим детей-инвалидов, обучающихся в школах, в том числе и на надомной форме обучения. Выплата предоставляется на покупку питания и одежды ребенку на период его обучения.

«Эта дополнительная мера социальной поддержки детей-инвалидов была введена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В прошлом году выплату получили 2187 семей на сумму более 28 миллионов рублей», – сказала министр соцразвития региона Ирина Фаевская.

Она подчеркнула, что до конца года выплата будет предоставлена в общей сложности более 2,8 тысячи семей с детьми-инвалидами.

Заявления на предоставление выплаты можно подать в управление социальной защиты населения до 29 ноября 2019 года.

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