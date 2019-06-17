РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 июн. В микрорайоне Климовск городского округа Подольск 16 июня в ходе рейда нашли одного нарушителя, у которого отсутствовал договор на вывоз мусора, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники территориального управления администрации в микрорайоне Климовск вместе с представителем Климовского отдела полиции провели рейд по выявлению граждан, которые вывозили мусор без договора.

«Рейд проводился на одной из самой проблемной мусоросборочной площадке, вблизи дома №21 по Южному поселку. В рамках рейда выявлен один гражданин, у которого отсутствовал договор. В настоящее время подготавливаются материалы для возбуждения административного дела», – говорится в сообщении.

Нарушителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей. Такие проверки в микрорайоне Климовск станут регулярными.