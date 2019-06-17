РИАМО - 17 июн. Очередной семинар для кадастровых инженеров состоялся в управлении Росреестра по Московской области при участии представителей Федеральной кадастровой палаты (ФБГУ «ФКП Росреестра»), говорится в сообщении пресс-службы подмосковного управления Росреестра.

«Семинар открыла руководитель управления Татьяна Громова. Заместители начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав управления Наталья Андриянова и Людмила Бамбиза рассказали о типичных ошибках кадастровых инженеров при подготовке межевых и технических планов», – говорится в сообщении.

Помощник руководителя управления Рамиль Аюпов осветил вопрос рассмотрения актов согласования границ местоположения земельных участков. Начальник отдела правового обеспечения управления Наталья Черногорова рассказала о действиях территориального органа Росреестра при выявлении нарушений, допускаемых кадастровыми инженерами.

Кроме этого, заместитель начальника отдела обработки документов и обеспечения учетных действий №3 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Московской области Алексей Щаулин осветил порядок постановки на государственный кадастровый учет инженерных сетей.

Семинары для кадастровых инженеров проводятся ежеквартально. Прошлый семинар состоялся 18 марта в Государственном университете по землеустройству и собрал более 200 кадастровых инженеров. Следующий семинар запланирован на июль.