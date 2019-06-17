РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 17 июн. Полицейские подмосковных Люберец за минувшую неделю выявили случаи продажи алкоголя без лицензии, их становится все больше, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«Очень много выявлено фактов по продаже в магазинах ликеро-водочной продукции без лицензии. Мы подготовим представление, чтобы совместно с торговлей проверить магазины», – сказал Романцев.

Он добавил, что за минувшую неделю в МУ МВД России «Люберецкое» поступило 2,1 тысячи обращений от жителей. По ним возбудили 30 уголовных дел, из которых 25 уже раскрыли.

Также за неделю на территории обслуживания произошло 150 ДТП, из них пять с пострадавшими.