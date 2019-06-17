РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июн. Глава Люберец Владимир Ружицкий на оперативном совещании в понедельник вручил благодарственное письмо министра инвестиций и инноваций Московской области гендиректору кондитерской фабрики «Волшебница», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«В 2019 году за особый вклад в социально-экономическое развитие Московской области гендиректора предприятия Оксану Мосолову отметили благодарственным письмом министра инвестиций и инноваций Подмосковья Михаила Ана», – сказал Ружицкий.

Он поздравил Мосолову и вручил ей благодарственное письмо и букет.

Кондитерская фабрика «Волшебница» работает в Люберцах с 1997 года. Ее товар продается не только в России. Порядка 20% производимой продукции уходит на экспорт в Китай и США. На предприятии работают 140 человек.