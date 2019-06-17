РИАМО – 17 июн. Власти нескольких регионов считают, что нужно прекратить платить государственные пособия тем бедным гражданам, у которых есть огород или свободная жилплощадь, с помощью которых они могут прокормиться, однако эксперты считают, что такой подход вряд ли значительно отразится на общем уровне благосостояния населения, пишет в понедельник газета «Известия».

О предварительных итогах первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности говорится в отчетах региональных властей, направленных в Минтруд России. Документы подготовили в Татарстане, Кабардино-Балкарии, Приморском крае, Липецкой, Ивановской, Нижегородской, Новгородской и Томской областях.

«Одним из шагов к снижению уровня бедности региональные власти считают корректировку критериев нуждаемости, следует из отчетов. По мнению некоторых из них, необходимо прекратить платить пособия тем, кто может без них обойтись, а оставшиеся деньги направить на помощь действительно бедным гражданам», — говорится в материале.

В Ивановской области выделяют группу «ленивых» бедных, которые не хотят или не умеют пользоваться дополнительным имуществом, чтобы повысить свое благосостояние. В Томской области считают, что надо скорректировать правительственное постановление о том, что стоит учитывать при определении дохода семьи. К существующим критериям стоит добавить кредиты, доходы от садоводства и огородничества, а также стоимость аренды жилья.

«В Кабардино-Балкарии и Татарстане уже скорректировали критерии нуждаемости и перераспределили освободившиеся средства, говорится в докладах властей этих субъектов. Так, в правительстве Татарстана уточнили, что с 1 апреля при назначении ежемесячного пособия на ребенка и выплаты на проезд пенсионерам, помимо доходов, учитывают и уровень имущественной обеспеченности граждан», — добавляется в материале.

Региональные чиновники считают, что не нужно предоставлять поддержку гражданам с неофициальными доходами.

Проректор академии труда и социальных отношений Александр Сафонов считает, что принцип «отнять у недостаточно бедных и отдать нищим» даже с условием софинансирования из федерального бюджета вряд ли значительно отразится на общем уровне благосостояния населения. Он также назвал циничным предложение прокормиться с помощью огорода, так как овощами не оплатить налоги или услуги ЖКХ.

По его словам, решением проблемы может стать создание дополнительных рабочих мест.

С 2014 года критерии нуждаемости для получения соцподдержки устанавливают региональные власти.