РИАМО - 17 июн. Российские и международные эксперты проведут свыше 60 лекций и встреч в Москве на III форуме социальных инноваций регионов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

На ВДНХ с 19 по 21 июня пройдет III форум социальных инноваций регионов. Он станет площадкой для презентации опыта в социальной сфере и окажет содействие развитию социальной инфраструктуры в России, улучшению качества жизни различных категорий населения в стране.

«В рамках форума проведут более 60 открытых лекций, встреч, коуч-сессий и дискуссий. Российские и международные эксперты расскажут о лучших государственных и частных практиках в сферах образования, здравоохранения, карьеры и саморазвития. В деловую программу войдут пленарные сессии, дискуссии и открытые лекции», – говорится в сообщении.

Кроме того, будут организованы выставки и стенды с презентацией технологий инновационного развития социальной сферы и лучших социальных практик регионов.

Во время форума представители столичных департаментов расскажут о достижениях, примут участие в дискуссиях, посвященных долголетию, счастью, здоровому образу жизни и образованию.