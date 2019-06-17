РИАМО - 17 июн. Следователи начали доследственную проверку по факту гибели двух жителей столицы в результате возгорания в жилом доме на севере Москвы, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

«В квартире жилого дома на улице Адмирала Макарова произошло возгорание. После тушения пожара спасатели нашли тела мужчины и женщины 1949 года рождения. По данному факту проводится доследственная проверка», - сказала собеседник агентства.

Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавила Иванова.

Ранее на сайте столичного главка МЧС РФ сообщалось, что в ночь на понедельник на улице Адмирала Макарова, 9А, вспыхнул пожар в квартире дома на девятом этаже. Общая площадь возгорания составила 85 квадратных метров. Для тушения пожара привлекали 19 единиц техники и 62 человека личного состава.