РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. В микрорайоне Климовск Подольска огнеборцы округа ликвидировали возгорание в одной из квартир на улице Южный поселок, пожар тушили 11 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В Подольске 17 июня в 5:01 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Подольск, микрорайон Климовск, улица Южный поселок, дом 23а. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в 6:28», - говорится в сообщении.

В тушении пожара принимали участие три единицы техники и 11 человек.