РИАМО - 17 июн. Автомобиль насмерть сбил молодого лося, перебегавшего через дорогу, проходящую через Приокско-Террасный заповедник в городском округе Серпухов, сообщается на сайте заказника.

«Пятница, 14 июня, для сотрудников Приокско-Террасного заповедника омрачилась серьезным дорожно-транспортным происшествием, в котором погиб молодой лось. Бычок с еще мягкими, неокостеневшими рогами был сбит автомобилем», – говорится в сообщении.

Сквозь заповедную территорию на протяжении пяти километров проходит дорога общего пользования Серпухов – Турово, и под колесами автотранспорта часто гибнут дикие животные. Неосторожные ежи, лисы, зайцы и куницы, постоянно попадают под колеса мчащихся машин. Нередко жертвами становятся и крупные копытные.

В местах звериных переходов оборудованы информационные щиты «Дикие животные», но все равно не всем животным удается благополучно пересечь проезжую часть. Сильные повреждения получают сами автомобили и люди в них.

Это уже третий случай гибели крупных диких животных в Приокско-Террасном заповеднике за последний месяц. Ранее под колеса автотранспорта попали две косули, сбили их с разницей в четыре дня.

«С водителя может быть взыскан материальный ущерб за косулю 40 тысяч рублей, а за лося 80 тысяч рублей, поэтому виновники аварии часто пытаются скрыться с места происшествия, что только усугубляет их вину перед законом», – отмечается в материале.

Расследованием подобных случаев занимается ГИБДД, и при установлении виновных лиц к ним применяются соответствующие меры.

Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник имени Михаила Заблоцкого – особо охраняемая природная территория Российской Федерации. Расположен на левом берегу Оки в городском округе Серпухов Московской области. Это один из самых маленьких заповедников страны, однако на площади около 5 тысяч гектаров обитают 143 вида птиц и 57 видов диких млекопитающих.

Главной достопримечательностью заповедника является зубр – дикий лесной бык, самое крупное копытное животное Европы, которое совсем недавно стояло на грани исчезновения.