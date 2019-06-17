РИАМО - 17 июн. Первые лекции по финансовой грамотности для участников проекта «Московское долголетие» прошли в столице, слушатели узнали, как создать резервный фонд семьи, как грамотно управлять средствами и вести бюджет, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра города.

«Тринадцатого июня в территориальных центрах социального обслуживания прошли первые лекции по финансовой грамотности для участников проекта «Московское долголетие». Их прочли в территориальном центре социального обслуживания (ТСЦО) «Жулебино» и филиале «Войковский» ТЦСО «Тимирязевский», - говорится в сообщении.

Слушатели узнали, как создать резервный фонд семьи, как грамотно управлять средствами и вести бюджет. Они активно участвовали в дискуссии о способах сохранения и накопления сбережений.

«Выяснилось, что москвичи старшего возраста знакомы с принципами ведения бюджета, однако мало информированы о банковских инструментах, которые позволяют управлять сбережениями», - добавляется в сообщении.