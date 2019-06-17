РИАМО - 17 июн. В новом учебном году 31 московская школа в девяти административных округах присоединится к проекту «Кадетский класс», окончательный список школ с кадетскими классами будет сформирован до конца июля, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы.

«Отрадно, что кадетское движение Москвы и всей России динамично развивается, вовлекает в свои ряды смелых, энергичных, талантливых ребят, которые добиваются значимых успехов в учебе, активно участвуют в спортивных и творческих мероприятиях. Выбор в пользу кадетских классов ребята делают осознанно, как первый шаг к будущей профессии», – сказала директор Центра патриотического воспитания и школьного спорта Ольга Ярославская.

Она добавила, что порядка 90% выпускников кадетских классов после выпуска поступают в высшие учебные заведения, в том числе более 65% — в вузы Министерства обороны РФ и других силовых ведомств.

В новом учебном году в кадетских классах появятся дополнительные профили подготовки: государственное и муниципальное управление, транспортная логистика, военные переводчики и другие.

Отбирают детей в кадетские классы по результатам конкурса. Учитываются успехи в учебе, физическое развитие и состояние здоровья, степень ориентированности на дальнейший выбор профессии военного. В этом учебном году на одно место претендовали 3,7 человека.

Сегодня в кадетских классах учатся почти 17 тысяч детей. Еще 2,5 тысячи ребят постигают азы военной науки в пяти федеральных кадетских образовательных учреждениях.