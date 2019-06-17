РИАМО – 17 июн. Роскачество начало исследование телемедицинских мобильных приложений, результаты которого будут представлены этой осенью, сообщает в понедельник «Российская газета».

Телемедицинские консультации пациентов с врачами безопасны только после очной консультации. После лечения в больнице или обращения в поликлинику человек остается на связи с лечащим врачом.

«В первую очередь Роскачество планирует оценить защищенность передаваемых персональных данных и качество услуг», – говорится в сообщении.

Ранее научно-практический клинический центр диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы оценил работу восьми телемедицинских сервисов, с помощью которых врачи общаются с пациентами.

В 100% случаев беседы с пациентами проводились с нарушением пропедевтических правил. В итоге в 25% случаев были сделаны неправильные выводы о здоровье пациентов, а потому в половине случаев людям давались некорректные рекомендации. При этом 63% сервисов не опасаются назначать лечение. Значит, жизнь и здоровье людей, которые обращаются за дистанционными консультациями, подвергаются риску.

Закон о телемедицине, согласно которому врачи могут помогать людям на расстоянии, вступил в силу в России в 2018 году.