РИАМО - 17 июн. Пожар произошел в квартире дома на улице Адмирала Макарова в ночь на понедельник, в результате возгорания погибли два человека, пожар потушили, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В 01:55 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: Адмирала Макарова, 9А.

«Происходило горение квартиры на девятом этаже и балконов с 9 по 12 этаж. В ходе тушения пожара были спасены 16 человек (четверо из них дети). К сожалению, в результате пожара погибли два человека», — говорится в сообщении.

В 03:19 пожар был локализован и в 03:33 ликвидирован на площади в 85 квадратных метров.

Для тушения пожара привлекали 19 единиц техники и 62 человека личного состава.