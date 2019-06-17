РИАМО – 17 июн. В России ожидается принятие ГОСТа на цветовую маркировку продуктов – так называемый «светофор», маркировка на упаковке будет информировать потребителя о содержании сахара, соли и жиров, пишет в понедельник газета «Известия».

ФИЦ питания и биотехнологии уже подготовил окончательную версию документа. ГОСТ на цветовую маркировку продуктов планируется принять в октябре. Ожидается, что документ будет действовать на территории стран, входящих в Евразийский совет по стандартизации, – России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

«Графические предупреждения будут размещаться на упаковке или этикетке. Они представляют собой вертикальные полосы, каждая из которых соответствует одному из критически значимых пищевых веществ. В зависимости от содержания соли, сахара или жиров полоса должна быть окрашена в красный, желтый или зеленый цвет», – говорится в материале.

Требования стандарта не будут распространяться на сырье и продукты с однородным составом: например, сахар, сливочное масло, шпик. Также маркировку «светофор» не планируется наносить на упаковки питьевой воды, пищевых добавок и специализированной продукции (например, лечебной), а также кондитерских изделий, сладких напитков и сыров. Что касается последних трех, в них содержится заведомо большое количество критически значимых веществ. Это и так известно потребителю, поясняли ранее в Роспотребнадзоре.

По мнению экспертов, если не сделать питание приоритетным направлением, то увеличить продолжительность жизни россиян не получится. С несбалансированным рационом часто связано возникновение неинфекционных заболеваний, а их доля в общей структуре смертности, по данным Минздрава России, составляет 67,6%.