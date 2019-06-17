РИАМО - 17 июн. Неизвестный похитил рюкзак с вещами на 144 тысячи рублей у мужчины, который уснул на лавочке в Ильинском сквере в Москве, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы столичного главка МВД РФ.

В полицию с заявлением о краже рюкзака с личными вещами обратился 22-летний молодой человек. По его словам, он гулял по столице, после чего пришел в сквер и уснул на одной из лавочек.

«Проснувшись через несколько часов, гражданин обнаружил отсутствие рюкзака, в котором находились его вещи, документы, деньги, разные гаджеты и мобильный телефон. Причинен материальный ущерб на общую сумму примерно 144 тысячи рублей», – сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка, добавил он.