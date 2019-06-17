РИАМО - 17 июн. Московское управление Федеральной антимонопольной службы РФ возбудило дело в отношении сети ресторанов быстрого питания Burger King за неэтичную рекламу продукции, сообщается на сайте столичного антимонопольного ведомства.

Внимание службы привлекли слоганы рекламной кампании «Раскурячь их всех!» и «Окурительный чикен фри», а также предложение сети «Раздаст по Е-баллам за кофе», которое массово рассылалось по электронной почте. Столичное ведомство вынесло слоганы Burger King на обсуждение экспертного совета по рекламе при Московском УФАС России.

«В обоих случаях преобладающее большинство членов совета признало рекламу неэтичной – в слоганах можно усмотреть непристойные образы, агрессию и деструктивные призывы», – говорится в сообщении.

Использование бранных слов в рекламе прямо запрещено частью 6 статьи 5 закона о рекламе.

«Намеки на обсценную лексику практически в каждой рекламной кампании Burger King постоянно привлекают внимание антимонопольного ведомства и простых граждан. В одном из случаев реклама распространялась в виде плакатов на витринах ресторанов и была доступна в том числе маленьким детям. Мы считаем рекламу Burger King оскорбительной и будем с ней бороться», – отметил руководитель Московского УФАС Армен Ханян.

Рассмотрение дела назначено на 26 июня. Если вина компании будет доказана, штраф за каждое нарушение может составить до 500 тысяч рублей.

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