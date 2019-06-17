РИАМО - 17 июн. Полицейские разыскивают неизвестного, который совершил разбойное нападение на курьера фирмы и похитил у него 130 тысяч рублей в столичном районе Ивановское, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел на улице Саянская, дом 7А.

«Неизвестный, угрожая разбитой бутылкой курьеру фирмы, открыто похитил у него 130 тысяч рублей, принадлежащие ООО, после чего скрылся», – сказал собеседник агентства.

По факту разбоя возбудили уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.